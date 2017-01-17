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Культура | В Лермонтовской библиотеке пройдет акция «Ночь Гарри Поттера»

17.01.2017|09:50
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Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова присоединится к международной акции «Ночь Гарри Поттера», которая будет организована в третий раз по инициативе британского издательства Bloomsbury.

Мероприятие, участниками которого станут любители книг о знаменитом волшебнике, пройдет 2 февраля с 18:00 до 21:00. Его тема в 2017 году обозначена как «Профессора Хогвартса».

«Первая книга о Гарри Поттере вышла в свет 20 лет назад и до сих пор не теряет своей популярности и актуальности. Ждем всех поклонников магии и чародейства», - сообщается на сайте Лермонтовской библиотеки.

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Гость|17.01.2017 09:58|

Правда,что Гарри стал геем?

Гость|17.01.2017 10:01|

Гарри Топора??

Гость|17.01.2017 10:09|

Гарри Потного ...да

Гость|17.01.2017 10:10|

Не новость , а ботва, все дети давно забыли этого Гарри

Гость|17.01.2017 10:11|

А как же импортозамещение? Нужно проводить ночь Ивана дурака.

Гость|17.01.2017 10:11|

penzainform.ru писал(a):

Ночь Гарри Поттера
Надо такую информацию давать с пометкой + 18

Гость|17.01.2017 10:15|

А чем эта книга так АКТУАЛЬНА? Читал ее кто-нибудь, кроме автора?

Гость|17.01.2017 10:25|

penzainform.ru писал(a):

Ждем всех поклонников магии и чародейства
Попов не забудьте пригласить, они очень любят про ведьм.

Гость|17.01.2017 10:26|

очередное доказательство глупости организаторов.

Гость|17.01.2017 10:28|

Что за кретины тут комментарии пишут? Гарри Поттер это же легенда.

Гость|17.01.2017 10:32|

А где ночь Ивана Дурака? Мы не в англии...

Гость|17.01.2017 10:32|

кто эту блювотину еще читает?

Гость|17.01.2017 10:33|

Гость писал(a):

Гарри Поттер это же легенда.
Обоснуй, в чем именно это легенда?

Гость|17.01.2017 10:34|

Гость писал(a):

Что за кретины тут комментарии пишут? Гарри Поттер это же легенда.
ваша реклама подтверждает, что в это - лучше не наступать. если найдётся из российских писателей светлая душа, что сможет перевести на наши, российские, смыслы эту шовинистическую многотомность - то можно будет и почитать

Гость|17.01.2017 10:55|

Гость писал(a):

ваша реклама подтверждает, что в это - лучше не наступать. если найдётся из российских писателей светлая душа, что сможет перевести на наши, российские, смыслы эту шовинистическую многотомность - то можно будет и почитать
Да уже сняли. смотрите "Дети против волшебников 2016"

Уж лучше Гарри Поттер, чем такое г.

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Имя: Гость
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