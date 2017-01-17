17.01.2017 | 09:50

Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова присоединится к международной акции «Ночь Гарри Поттера», которая будет организована в третий раз по инициативе британского издательства Bloomsbury.

Мероприятие, участниками которого станут любители книг о знаменитом волшебнике, пройдет 2 февраля с 18:00 до 21:00. Его тема в 2017 году обозначена как «Профессора Хогвартса».

«Первая книга о Гарри Поттере вышла в свет 20 лет назад и до сих пор не теряет своей популярности и актуальности. Ждем всех поклонников магии и чародейства», - сообщается на сайте Лермонтовской библиотеки.