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Культура | Пензенцы тепло встретили легендарную группу «Цветы»

16.01.2017|15:19
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На встречу с прошлым собрались сотни пензенцев. Побывать на концерте легендарного коллектива Стаса Намина «Цветы» для многих словно вернуться на десятки лет назад. В семидесятых советскую рок-группу сравнивали с «Битлз», она всем запомнилась.

Известных песен в репертуаре сотни. Правда, советской публике приходилось слушать их украдкой. Долгое время рок-группа считалась политически неблагонадежной и была под запретом, но всегда оставалась сверхпопулярной.

Во время концерта солист Олег Предтеченский объявил пензенцам, что «Цветы» не собираются вянуть в течение еще полувека, пока их подпитывает любовь зрителей.

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