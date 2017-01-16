16.01.2017 | 15:19

На встречу с прошлым собрались сотни пензенцев. Побывать на концерте легендарного коллектива Стаса Намина «Цветы» для многих словно вернуться на десятки лет назад. В семидесятых советскую рок-группу сравнивали с «Битлз», она всем запомнилась.

Известных песен в репертуаре сотни. Правда, советской публике приходилось слушать их украдкой. Долгое время рок-группа считалась политически неблагонадежной и была под запретом, но всегда оставалась сверхпопулярной.

Во время концерта солист Олег Предтеченский объявил пензенцам, что «Цветы» не собираются вянуть в течение еще полувека, пока их подпитывает любовь зрителей.