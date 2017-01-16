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Культура | Хор имени О. Гришина провел на благотворительном концерте

16.01.2017|18:14
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На сцене Центра культуры и досуга выступил хор имени Октября Гришина. В зрительном зале собрались десятки неравнодушных пензенцев.

Люди пришли на благотворительный концерт, организованный фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров». Все вырученные от продажи билетов средства будут направлены на лечение тяжелобольных ребят.

«Кому-то требуется операция в Германии, кому-то реабилитация. В каждой ситуации своя история», - отметила волонтер фонда «Покров» Наталья Шумилова.

Такие мероприятия «Покров» проводит регулярно. А известные творческие коллективы Пензы с удовольствием принимают в них участие.

За 6 лет существования благотворительный фонд помог 72 тяжелобольным детям. Сегодня в очереди на получение материальной поддержки находится еще 29 ребят.

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Гость|16.01.2017 19:00|

Уважаемые журналисты 11 канала, помимо фонда "Покров" концерт организован и фондом "Милая роща".

Гость|16.01.2017 19:12|

А что именно провел хор имени О.Гришина "на благотворительном концерте"?

Гость|16.01.2017 19:24|

Гость писал(a):

А что именно провел хор имени О.Гришина "на благотворительном концерте"?
"Это мы не проходили, это нам не задавали" - выпускники журфака ПГУ.

Имя: Гость
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