16.01.2017 | 18:14

На сцене Центра культуры и досуга выступил хор имени Октября Гришина. В зрительном зале собрались десятки неравнодушных пензенцев.

Люди пришли на благотворительный концерт, организованный фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров». Все вырученные от продажи билетов средства будут направлены на лечение тяжелобольных ребят.

«Кому-то требуется операция в Германии, кому-то реабилитация. В каждой ситуации своя история», - отметила волонтер фонда «Покров» Наталья Шумилова.

Такие мероприятия «Покров» проводит регулярно. А известные творческие коллективы Пензы с удовольствием принимают в них участие.

За 6 лет существования благотворительный фонд помог 72 тяжелобольным детям. Сегодня в очереди на получение материальной поддержки находится еще 29 ребят.