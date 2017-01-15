Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|15 янв 2017|13:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  63.12  |  $  59.37
 

Культура | В драмтеатре состоялся вечер памяти режиссера Валерия Беляковича

15.01.2017|12:57
Печать

В Пензенском драматическом театре на 40-й день после смерти народного артиста России, худрука и главного режиссера московского Театра на Юго-Западе Валерия Беляковича прошел вечер его памяти.

Валерия Романовича навсегда запомнят ярким, жизнерадостным и наделенным невероятным талантом заставлять все вокруг двигаться. Его творческий почерк не спутаешь ни с чьим.

«Он всегда был для меня опорой, надежным тылом. Я мог позвонить ему в любое время дня и ночи. Когда был Романыч, мне не было страшно, с его уходом я резко повзрослел», - поделился художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

За свою творческую карьеру Валерий Белякович поставил более 80 спектаклей. Он много сотрудничал и с провинциальными театрами. Пензенский и его артистов любил особенно.

«Он что-то изменил в моей жизни. Однажды Белякович сказал: «Ты будешь моим талисманом». И я была занята почти во всех спектаклях, которые он, приезжая, ставил», - вспомнила заслуженная артистка России Галина Репная.

В качестве режиссера в Пензенском драматическом театре Валерий Белякович работал над девятью спектаклями. Это «Мастер и Маргарита», «На дне», «Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю ночь», «Куклы» и другие.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!