15.01.2017 | 12:57

В Пензенском драматическом театре на 40-й день после смерти народного артиста России, худрука и главного режиссера московского Театра на Юго-Западе Валерия Беляковича прошел вечер его памяти.

Валерия Романовича навсегда запомнят ярким, жизнерадостным и наделенным невероятным талантом заставлять все вокруг двигаться. Его творческий почерк не спутаешь ни с чьим.

«Он всегда был для меня опорой, надежным тылом. Я мог позвонить ему в любое время дня и ночи. Когда был Романыч, мне не было страшно, с его уходом я резко повзрослел», - поделился художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

За свою творческую карьеру Валерий Белякович поставил более 80 спектаклей. Он много сотрудничал и с провинциальными театрами. Пензенский и его артистов любил особенно.

«Он что-то изменил в моей жизни. Однажды Белякович сказал: «Ты будешь моим талисманом». И я была занята почти во всех спектаклях, которые он, приезжая, ставил», - вспомнила заслуженная артистка России Галина Репная.

В качестве режиссера в Пензенском драматическом театре Валерий Белякович работал над девятью спектаклями. Это «Мастер и Маргарита», «На дне», «Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю ночь», «Куклы» и другие.