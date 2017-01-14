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Культура | В Кузнецке объявлен городской молодежный фотоконкурс

14.01.2017|10:28
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В пятницу, 13 января, в Кузнецке стартовал городской фотоконкурс «Молодежь в объективе», который завершится 13 февраля.

Творческое состязание проводится по следующим номинациям: «Кузнецк: зимняя сказка» (городские пейзажи), «Зимние забавы» (активный отдых молодежи в Кузнецке) и «Семейные традиции: связь поколений» (семейный досуг).

Участники конкурса, жители города в возрасте от 14 до 30 лет, могут прислать не более одной фотографии в каждой номинации.

«Работы и анкеты участников принимаются по адресу: Пензенская область, город Кузнецк, ул. Ленина, 191, к. 4.4 с 13 января по 13 февраля, e-mail: kuz_sport@mail.ru, телефон 8(841 57) 3-30-44. Подведение итогов состоится 15 февраля, награждение победителей - 17 февраля», - сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.

Источник — фото Pixabay.com
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