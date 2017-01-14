14.01.2017 | 17:43

Научные сотрудники, экскурсоводы и заведующие отделами краеведческого музея сменили современные наряды на русские народные костюмы. В одном из залов организовали «святочные посиделки». Все прошло согласно старым традициям.

«Время от Рождества до Крещения называлось Святками. В эти дни люди ходили к друг другу в гости, гадали, колядовали, рассказывали разные истории, в том числе и страшные», - пояснила заведующая отделом Пензенского краеведческого музея Татьяна Черникова.

Гостями святочных посиделок стали подопечные центра помощи семье и детям Первомайского района г. Пензы. Им рассказали о народных традициях, научили гадать и колядовать и даже угостили сочивом - рождественской сладкой кашей.

Это мероприятие благотворительное. Все его участники получили подарки.