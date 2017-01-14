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Культура | В краеведческом музее устроили святочные посиделки

14.01.2017|17:43
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Научные сотрудники, экскурсоводы и заведующие отделами краеведческого музея сменили современные наряды на русские народные костюмы. В одном из залов организовали «святочные посиделки». Все прошло согласно старым традициям.

«Время от Рождества до Крещения называлось Святками. В эти дни люди ходили к друг другу в гости, гадали, колядовали, рассказывали разные истории, в том числе и страшные», - пояснила заведующая отделом Пензенского краеведческого музея Татьяна Черникова.

Гостями святочных посиделок стали подопечные центра помощи семье и детям Первомайского района г. Пензы. Им рассказали о народных традициях, научили гадать и колядовать и даже угостили сочивом - рождественской сладкой кашей.

Это мероприятие благотворительное. Все его участники получили подарки.

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