13.01.2017 | 11:17

Зареченский ТЮЗ надеется получить финансирование в рамках федерального проекта по поддержке театров малых городов. Его участниками могут стать культурные учреждения в населенных пунктах, где живет менее 300 тысяч человек.

В четверг, 12 января, закрытый город посетила начальник Управления культуры и архива Пензенской области Татьяна Курдова. Ознакомившись с материально-технической базой театра юного зрителя и работой труппы, Татьяна Курдова выразила надежду, что учреждение пройдет конкурсный отбор и получит достаточно денежных средств из федерального бюджета.

«Директор ТЮЗа Андрей Кучишкин среди первоочередных задач отметил замену светового оборудования на более современное и энергоэффективное, а также установку дополнительных сценических конструкций», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в Управлении общественных связей Заречного.

По мнению Кучишкина, это расширит возможности театра, касающиеся режиссерских постановочных приемов, и сделает спектакли еще более интересными для зрителей.