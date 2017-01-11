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Культура | В областном драмтеатре пройдет вечер памяти Валерия Беляковича

11.01.2017|17:58
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В субботу, 14 января, исполнится 40 дней, с тех пор как скончался народный артист России, актер и режиссер, основатель московского Театра на Юго-Западе Валерий Белякович.

Пензенские зрители хорошо помнят его как постановщика десяти спектаклей на сцене драмтеатра.

В 1988 году он работал над «Мирандолиной» (К. Гольдони) и «Драконом» (Е. Шварц), в 1994-м - над «Ромео и Джульеттой» (В. Шекспир), в 1995-м - над «Мастером и Маргаритой» (М. Булгаков), в 1997-м - над «Сном в летнюю ночь» (В. Шекспир), в 1998-м - над «Укрощением строптивой» (В. Шекспир).

В 2000-м он поставил в Пензе спектакль «На дне» (М. Горький), в 2010-м - «Ревизора» (Н. Гоголь), в 2011-м - «Кукол» (В. Белякович), в 2014-м - «Ромео и Джульетту».

На вечере памяти соберутся пензенские актеры, работники театров и просто зрители - все, кому дорога память о Валерии Романовиче. Прозвучат воспоминания, будут показаны архивные фотографии и фрагменты видеосъемок.

«Начало в 16:00. Вход свободный для всех желающих», - сообщается на сайте драмтеатра.

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