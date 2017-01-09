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Культура | В Пензе пройдет IV фестиваль «Спасские вечера»

09.01.2017|13:37
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В воскресенье, 15 января, на Соборной площади Пензы пройдет четвертый фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи», посвященный возрождению Спасского кафедрального собора.

Гостям праздника будет представлена культурно-историческая реконструкция рождественских гуляний XIX века, состоится творческое представление православных приходов.

На фестивале выступит камерный хор Пензенской епархии «Спас». Для детей запланированы творческие мастер-классы и рождественский квест. Гости попробуют горячий сбитень и монастырскую выпечку, покатаются на санях и собачьих упряжках.

«Праздник начнется в 14:00 и завершится в 17:00 фейерверком», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|09.01.2017 14:18|

penzainform.ru писал(a):

творческое представление православных приходов.
Вы сделали мой день

Гость|09.01.2017 14:22|

что-то реклама православия уже начала зашкаливать на этом ресурсе!!!

Гость|09.01.2017 14:25|

лучше гей парад когда будет МЫ С ДРУЗЬЯМИ ЖДЕМ!

Имя: Гость
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