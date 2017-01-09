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Культура | Кузнецкие школьники учатся святочным гаданиям и колядкам

09.01.2017|10:29
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В Кузнецком краеведческом музее для школьников прошла интерактивная программа «Святки: гадания да колядки».

Ребята заучивали колядки, бросали башмачок, отливали воск, катали колечко, читали судьбу в старинной книге, доставали из решета символы будущего. Русские гадания сопровождались занимательным рассказом о традициях проведения Рождества и Святок.

Кроме того, школьники прослушали колядки Пензенской губернии, которые назывались «таусень», и старинные подблюдные песни, использовавшиеся при гадании. А в заключение каждый получил предсказание на 2017 год.

«По словам сотрудников музея, такие мероприятия помогают подрастающему поколению проникнуться духом старины, почувствовать сопричастность к родине, к истокам народной культуры, к своим историческим корням», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

Народные традиции возрождаются не только в Кузнецке, но и в других населенных пунктах области. Напомним, что в прошлом году в Каменке несколько активных горожан также устроилистаринное развлечение: разряженные самодеятельные артисты ходили по квартирам, пели песни под гармонь и получали различные подарки.

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Гость|09.01.2017 10:40|

РПЦ вроде как категорически против такового времени препровождения.

Гость|09.01.2017 10:41|

А математике, русскому языку и всем школьным предметам учить не пробовали? Или сами "учителя" ничего не знают и "вешают лапшу".

Гость|09.01.2017 10:43|

Гость писал(a):

А математике, русскому языку и всем школьным предметам учить
В краеведческом музее?

Да ты, бабушка, упоровшись?

Гость|09.01.2017 10:49|

Роисся, вперде!

Гость|09.01.2017 10:50|

penzainform.ru писал(a):

программа «Святки: гадания да колядки».
ПРОГРАММА САМОГО ДЬЯВОЛА.

Несчастные дети сумасшедших родителей и педагогов.

Имя: Гость
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