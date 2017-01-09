09.01.2017 | 10:29

В Кузнецком краеведческом музее для школьников прошла интерактивная программа «Святки: гадания да колядки».

Ребята заучивали колядки, бросали башмачок, отливали воск, катали колечко, читали судьбу в старинной книге, доставали из решета символы будущего. Русские гадания сопровождались занимательным рассказом о традициях проведения Рождества и Святок.

Кроме того, школьники прослушали колядки Пензенской губернии, которые назывались «таусень», и старинные подблюдные песни, использовавшиеся при гадании. А в заключение каждый получил предсказание на 2017 год.

«По словам сотрудников музея, такие мероприятия помогают подрастающему поколению проникнуться духом старины, почувствовать сопричастность к родине, к истокам народной культуры, к своим историческим корням», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

Народные традиции возрождаются не только в Кузнецке, но и в других населенных пунктах области. Напомним, что в прошлом году в Каменке несколько активных горожан также устроилистаринное развлечение: разряженные самодеятельные артисты ходили по квартирам, пели песни под гармонь и получали различные подарки.