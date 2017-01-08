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Культура | В Каменке для детей с ограниченными возможностями устроили праздник

08.01.2017|11:28
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В Каменке существует клуб «Дружные ребята». Его воспитанники - дети с ограниченными возможностями - собираются вместе по несколько раз в неделю. Но новогодней встречи ребята, как и их родители, а также педагоги, ждали особенно.

«Как говорил один поэт, «чему бы жизнь нас ни учила, но сердце верит в чудеса». Нам с вами, наверное, иногда даже больше, чем детям, хочется верить в чудо, в то, что оно произойдет, - отметила, обращаясь к родителям воспитанников, начальник отдела образования администрации Каменского района Елена Коняшкина. - Я от души желаю, чтобы в 2017 году сбылись все ваши надежды!»

«Дружные ребята» появились в Каменке 13 лет назад. Давно существует и традиция вместе отмечать праздники. В их организации помогают друзья клуба из дома детского юношеского творчества «Спектр», районной администрации, управления образования и местного собрания представителей.

«Это был душевный порыв. Мы решили прийти и поздравить вас с праздниками, с вашими маленькими и большими достижениями, с тем, что вы вместе, что находите время и возможность встречаться в этом уютном зале. Пусть это будет продолжаться много-много лет», - пожелала зам. главы администрации Каменского района Ольга Логачева.

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