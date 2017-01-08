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Культура | Пензенцев по субботам приглашают на «Встречу с одной картиной»

08.01.2017|11:47
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На «Встречу с одной картиной» в Пензенской картинной галерее собралось так много людей, что сотрудникам пришлось переустанавливать телевизор, для того чтобы все посетители смогли посмотреть фильм «Прикосновение к тайне».

В нем рассказывается о портрете Варвары Дмитриевны Римской-Корсаковой известного художника Франца Ксавера Винтерхальтера.

«Мы сделали систему освещения этого портрета. После просмотра фильма люди смогут увидеть его. Сеансы станут проходить каждую субботу в 12:00 и 16:00. Возможно, организуем их и по воскресеньям, это будет зависеть от количества посетителей», - пояснил директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Портрет вернулся в зал французской живописи, после того как в течение 14 месяцев находился в Музее одной картины. За это время с полотном и фильмом о нем познакомились свыше 20 тысяч пензенцев и гостей города.

Для тех, кто не успел этого сделать, и был придуман новый проект. Он приурочен к 125-летию Пензенской картинной галереи.

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