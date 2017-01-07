07.01.2017 | 09:55

В субботу, 7 января, Пензенская картинная галерея приглашает всех желающих на презентацию нового проекта «Встреча с одной картиной», премьера которого состоится в 12:00 и 16:00.

В первой части мероприятия горожанам покажут фильм «Прикосновение к тайне».

«После просмотра зрителей ждет встреча с портретом первой российской и европейской красавицы XIX века - Варвары Дмитриевны Римской-Корсаковой - кисти выдающегося портретиста, живописца королей и короля живописцев Франца Ксавера Винтерхальтера», - сообщается на сайте музеев Пензенской области.

Напомним: в связи с многочисленными обращениями жителей города администрация Пензенской картинной галереи приняла решение проводить «Субботние встречи с одной картиной».

Фильм об истории портрета Варвары Римской-Корсаковой, демонстрировавшийся в Музее одной картины, собрал рекордное количество зрителей - 20 тысяч человек. Он принес учреждению 650 тысяч рублей.