06.01.2017 | 12:19

Представители драматического театра предложили пензенцам поговорить по душам в рамках необычного проекта, который состоит из развлекательно-познавательных вечеров.

«На большой сцене ежедневно проходит по три сказки. Поставить спектакль там практически нереально, потому что тогда пришлось бы менять декорации. На малой сцене не такой большой репертуар, мы пока не можем показать что-то новое. Поэтому решили попробовать новый формат», - пояснил руководитель литературной части драматического театра Виталий Соколов.

Сам Соколов рассказывал зрителям об истории театра, задавал вопросы, правильно ответившим вручал приглашения на спектакль. Актеры же вспоминали веселые и драматические случаи, сообщали интересные факты из своей биографии, читали стихи и, конечно же, пели.

Такие встречи будут проходить на малой сцене на протяжении трех вечеров. А в дальнейшем они могут стать регулярными.