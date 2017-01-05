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Культура | Театр «Воскресенье» привез в Пензу ледовую сказку «Дюймовочка»

05.01.2017|15:24
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Театр «Воскресенье» из Екатеринбурга привез в Пензу ледовую сказку «Дюймовочка». Героев произведения Ганса Христиана Андерсена поставили на коньки.

Кстати, артисты этого необычного театра не только скользили по льду, но и парили в воздухе.

Авторы представления немного отошли от оригинала произведения известного сказочника. К действующим лицам они добавили волшебницу, которая на протяжении всего спектакля меняла времена года.

«Дети и взрослые видят очень много насекомых на льду, персонажи узнаваемые», - рассказал руководитель театра «Воскресенье» Михаил Воскресенский.

Коллектив из Екатеринбурга состоит из профессиональных фигуристов. Все они по разным причинам оставили большой спорт, но желание выходить лед у них не пропало. Поэтому после курсов актерского мастерства бывшие атлеты начали крутить тулупы и аксели уже в качестве артистов театра.

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Гость|05.01.2017 18:22|

мы были на этом концерте нам не понравилось(((

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