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Культура | В Доме народного творчества открылась выставка мастеров-инвалидов

31.12.2016|15:43
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Преподаватель многопрофильного техникума в Мокшане Любовь Трифонова привезла в Пензу работы своих учеников. На выставке в Доме народного творчества представлены картины, выполненные в разных стилях, в их числе - лоскутная техника и аппликация из соломки. Много изделий из папье-маше, бисера, соленого теста.

«Все, что вы видите вокруг себя, можно превратить в творчество, а поделки не только подарить, но и реализовать», - заметила Любовь Трифонова.

Воспитанники техникума-интерната - люди с ограниченными возможностями здоровья. В свободное от учебы время многие из них занимаются в творческой мастерской. Любовь к искусству в ребятах воспитала именно Любовь Викторовна.

«Они чувствуют других людей лучше, чем здоровые. Я восхищаюсь ими, их жизненной силой», - отметила Любовь Трифонова.

Выставка в Доме народного творчества продлится до середины января.

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