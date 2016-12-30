30.12.2016 | 16:35

На елке в Центре культуры и досуга традиционные новогодние мелодии уступили место современной композиции для взрослых - песне группировки «Ленинград».

А вот привычных детям сказочных персонажей оставили. Это Дед Мороз, Снегурочка и вредная шишига Баба Леший, которая заколдовала золотые яйца Курочки Рябы, превратив их в мухоморы и шишки.

Но на то она и сказка, чтобы хорошо заканчиваться. Не обошлось без вмешательства Деда Мороза, которому все участники уже успели отправить письма с инструкциями, что им принести в подарок на Новый год.

«Я хочу оружие из «Звездных войн», - рассказал один из участников праздника.