Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|29 дек 2016|12:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-5oC
Завтра | Облачно |

  63.57 $ 60.87 — курс продажи

  62.67 $ 59.93 — курс покупки

  63.57  |  $  60.87
 

Культура | За звание шемышейской мадонны боролись 11 женщин

29.12.2016|11:49
Печать

В четверг, 22 декабря, в рабочем поселке Шемышейка прошел конкурс, в котором могли участвовать лишь замужние женщины в возрасте до 45 лет.

«Претенденткам на победу в конкурсе «Шемышейская мадонна» пришлось пройти несколько непростых испытаний. Они рассказывали о себе, пели, танцевали, демонстрировали навыки в создании причесок и нарядов. А самым замечательным являлось то, что бороться за победу участницам помогали члены их семей, коллеги, друзья и соседи. Зрительный зал, несмотря на не самые комфортные условия, был полон», - пишет районная газета «Новое время».

Жюри, в состав которого входили исключительно мужчины, пришлось выбирать одну-единственную «мадонну» среди 11 конкурсанток. Ей стала врач Шемышейской участковой больницы Валентина Баранова.

«Но и другие участницы не остались без внимания. Члены жюри щедро раздавали громкие и не менее красивые титулы всем, кто выступал на сцене», - сообщает издание.

0
0
0
0
 
Гость|29.12.2016 12:09|

Что я только что прочитал???

Гость|29.12.2016 12:10|

Пипец- Шемышейская мадонна!

Заголовок супер.

Гость|29.12.2016 12:12|

Однако...

Гость|29.12.2016 12:14|

вот это жесть!

Гость|29.12.2016 12:15|

penzainform.ru писал(a):

Жюри, в состав которого входили исключительно мужчины
как в шоу бизнесе?

Гость|29.12.2016 12:17|

Ржу не могу.....мадонны

Гость|29.12.2016 12:21|

penzainform.ru писал(a):

рассказывали о себе, пели, танцевали, демонстрировали навыки в создании причесок и нарядов.
Как дело обстояло с раздеванием, или в этот раз обошлись?

Гость|29.12.2016 12:23|

У меня делирий ? Что я только что прочитал?

Гость|29.12.2016 12:24|

Усраться можно.

Гость|29.12.2016 12:25|

Мордовская мадонна ,круто, Нарчатка или Мара какая?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!