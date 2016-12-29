29.12.2016 | 11:49

В четверг, 22 декабря, в рабочем поселке Шемышейка прошел конкурс, в котором могли участвовать лишь замужние женщины в возрасте до 45 лет.

«Претенденткам на победу в конкурсе «Шемышейская мадонна» пришлось пройти несколько непростых испытаний. Они рассказывали о себе, пели, танцевали, демонстрировали навыки в создании причесок и нарядов. А самым замечательным являлось то, что бороться за победу участницам помогали члены их семей, коллеги, друзья и соседи. Зрительный зал, несмотря на не самые комфортные условия, был полон», - пишет районная газета «Новое время».

Жюри, в состав которого входили исключительно мужчины, пришлось выбирать одну-единственную «мадонну» среди 11 конкурсанток. Ей стала врач Шемышейской участковой больницы Валентина Баранова.

«Но и другие участницы не остались без внимания. Члены жюри щедро раздавали громкие и не менее красивые титулы всем, кто выступал на сцене», - сообщает издание.