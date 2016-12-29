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Культура | За чаем студентам ПГУ рассказали о способах изучения английского

29.12.2016|16:42
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Студентов Пензенского государственного университета решили заинтересовать иностранными языками. Во время традиционного английского чаепития юношам и девушкам рассказали о перспективах, которые перед ними открываются.

«Мы сообщим ребятам, где и как учить английский язык, как бесплатно поехать за границу, как получить финансирование на участие в международных проектах», - пояснила начальник управления международных связей ПГУ Ольга Мещерякова.

Английским языком в мире владеет больше миллиарда человек, в том числе и студенты из Индии. Для них он вообще является вторым государственным.

Иностранцы с удовольствием посмотрели русскую народную сказку «Морозко». Ее перевели на язык Шекспира и сыграли учащиеся историко-филологического факультета.

Кстати, скоро любовь к изучению английского языка попытаются привить всем российским школьникам. В 2020 году Единый государственный экзамен по этому предмету станет обязательным.

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Гость|29.12.2016 19:07|

Интересно,как они перевели "Морозко" и "кот Баюн"?

Гость|29.12.2016 19:10|

Учите китайский

Гость|29.12.2016 19:29|

penzainform.ru писал(a):

любовь к изучению английского языка попытаются привить всем российским школьникам. В 2020 году Единый государственный экзамен по этому предмету станет обязательным.
Любовь теперь экзаменами прививают.....

Имя: Гость
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