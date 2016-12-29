29.12.2016 | 16:42

Студентов Пензенского государственного университета решили заинтересовать иностранными языками. Во время традиционного английского чаепития юношам и девушкам рассказали о перспективах, которые перед ними открываются.

«Мы сообщим ребятам, где и как учить английский язык, как бесплатно поехать за границу, как получить финансирование на участие в международных проектах», - пояснила начальник управления международных связей ПГУ Ольга Мещерякова.

Английским языком в мире владеет больше миллиарда человек, в том числе и студенты из Индии. Для них он вообще является вторым государственным.

Иностранцы с удовольствием посмотрели русскую народную сказку «Морозко». Ее перевели на язык Шекспира и сыграли учащиеся историко-филологического факультета.

Кстати, скоро любовь к изучению английского языка попытаются привить всем российским школьникам. В 2020 году Единый государственный экзамен по этому предмету станет обязательным.