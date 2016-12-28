28.12.2016 | 14:05

В районах Пензенской области стартовали традиционные новогодние развлечения.

24 декабря в Сердобске прошел парад Дедов Морозов. Главный Дедушка Александр Кобозев и Снегурочка Алена Малькова с помощниками и сказочными персонажами на ступеньках возле памятника Ленину устроили веселый флешмоб под музыкальную нарезку из детских новогодних композиций.

Как водится, отрицательные герои сказок во главе с Бабой-ягой пытались сорвать праздник, но вовремя вмешавшийся Дед Мороз не позволил им этого сделать.

«Возле главной елки также состоялось театрализованное шоу и церемония награждения участников конкурса на лучшую елочную игрушку», - пишет газета «Сердобские новости».

Во вторник, 27 декабря, праздничное шествие можно было наблюдать в Белинском. По городу прошла колонна Дедов Морозов, Снегурочек, Снеговиков, Снежинок и других персонажей, стойко ассоциирующихся с Новым годом. Здесь были замечены и Петушки с Курочками - символы наступающего года. На площади всех ждали веселые танцы, энергичные состязания, а также награждение участников и победителей конкурса на лучшую новогоднюю игрушку.

Кроме того, в Белинском провели конкурс «Мисс Снегурочка - 2016». На почетный титул претендовали три девушки. Организаторы приготовили для них шесть испытаний: «Визитная карточка», «Язык жестов», вокальное и хореографическое состязание, игра со зрителями и «Зимняя фантазия» на лучшую снежинку.

Финальное дефиле стало самым зрелищным конкурсом. Присутствовавшие по достоинству оценили и рискованный эксперимент с юбкой из сосновых веток, и элегантный белоснежный наряд, и по-настоящему новогоднее платье.

«В итоге титул «мисс Снегурочка» завоевала Ирина Курля, заслуженный диплом и памятный подарок вручил ей сам Дед Мороз. Мисс позитив единогласно была признана артистичная Дарья Лапаева, титулом «мисс фантазия» жюри наградило Настю Егоркину», - сообщает издание Белинского района «Сельская новь».