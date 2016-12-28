28.12.2016 | 17:38

В Пензенской картинной галерее открылась выставка репродукций Винсента Ван Гога. Ее первые посетители пришли не в «лабутенах», а в бахилах. Однако известная песня группировки «Ленинград» постоянно витала в воздухе.

Кирилл Застрожный вспомнил Сергея Шнурова, когда ему предложили разместить экспозицию в одном из залов.

«Это был пик популярности клипа, я обратил внимание», - отметил он.

Но творчество великого голландского художника Кириллу Владимировичу все же ближе. Особенно он восхищается натюрмортом «Ваза с ирисами на желтом фоне»

«Посмотрел, пообщался с этой картиной, получил заряд оптимизма», - поделился впечатлениями Кирилл Застрожный.

Всего же в наш город творческая группа из Ставрополя привезла 70 репродукций. Идея создания полотен у художников появилась в прошлом году, когда в мире отмечали 125-ю годовщину со дня смерти Винсента Ван Гога. Работы на выставке выполнены в технике жикле.

«Она позволяет представить зрителю картины практически в натуральном виде. Наша команда ездила по музеям мира и фотографировала произведения фрагментарно, так, чтобы было видно какие-то авторские мазки», - рассказала куратор выставки «Ван Гог. Симфония цвета» Анна Мысина.

Выставка продлится до 12 февраля. Посетители смогут не только посмотреть картины, но и сами научиться рисовать. Для них будет работать специальный мастер-класс.