Пензенское информационное агентство|18+|Среда|28 дек 2016|12:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-6oC
Завтра | Облачно |

  63.96 $ 61.18 — курс продажи

  63.06 $ 60.24 — курс покупки

  63.96  |  $  61.18
 

Культура | Пензенцы смогут увидеть лучшие концерты страны в онлайн-режиме

28.12.2016|11:26
Печать

Во вторник, 27 декабря, на экране большого зала Пензенской областной филармонии впервые в тестовом режиме состоялась передача в прямом эфире концерта - выступления оркестра Московской филармонии.

В 2017 году подобные трансляции будут проводиться регулярно. Виртуальный концертный зал позволит пензенцам увидеть в онлайн-режиме концерты коллективов и исполнителей российского и мирового уровня, проходящие в самых известных залах страны, вне зависимости от географического положения зрителей или их материального состояния.

«В последнее время такая форма взаимодействия с публикой стала особенно востребованной. Проект направлен на популяризацию филармонической деятельности и расширение слушательской аудитории», - сообщает Управление культуры и архива Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!