28.12.2016 | 11:26

Во вторник, 27 декабря, на экране большого зала Пензенской областной филармонии впервые в тестовом режиме состоялась передача в прямом эфире концерта - выступления оркестра Московской филармонии.

В 2017 году подобные трансляции будут проводиться регулярно. Виртуальный концертный зал позволит пензенцам увидеть в онлайн-режиме концерты коллективов и исполнителей российского и мирового уровня, проходящие в самых известных залах страны, вне зависимости от географического положения зрителей или их материального состояния.

«В последнее время такая форма взаимодействия с публикой стала особенно востребованной. Проект направлен на популяризацию филармонической деятельности и расширение слушательской аудитории», - сообщает Управление культуры и архива Пензенской области.