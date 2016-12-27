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Культура | В Пензу доставили репродукции картин Ван Гога

27.12.2016|09:39
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В понедельник, 26 декабря, в областную картинную имени К. А. Савицкого доставили репродукции полотен знаменитого нидерландского художника Винсента Ван Гога. Выставка должна стать новогодним подарком для пензенских любителей изобразительного искусства.

Экспозиция «Ван Гог. Симфония цвета» начнет работать в среду, 28 декабря, в главном корпусе картинной галереи. В числе работ, которые можно будет увидеть, - «Красные виноградники в Арле».

«Октябрьским вечером 1888 года Ван Гог возвращался после усердной работы на пленэре. По пути домой художник увидел заходящее солнце, которое своими лучами осветило ближайший виноградник, превратив листья в бушующее красное пламя, а людей и землю вокруг в фиолетовые и синие точки. Небо было совершенно желтым. Увиденное сильно поразило воображение Ван Гога. Художник остановился, чтобы запечатлеть тот миг. Всего лишь за месяц Ван Гог написал одну из своих известнейших картин, которую критики не приняли, посчитав ее неестественной», - сообщается на сайте «Музеи Пензенской области».

В настоящее время оригинал картины находится в России, в собрании ГМИИ имени А. С. Пушкина.

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Гость|27.12.2016 09:44|

С Серёгами и на лабутенах бесплатно пускать будут?

Гость|27.12.2016 10:32|

Ну так а чо только Ван Гог? Весь Лувр в Пензу можно привести

Гость|27.12.2016 10:35|

А цены на билеты лупанули как будто за просмотр подлинников....

Ван Гог- именно такой подарок сделала городу Пензенская областная картинная галерея им.К.А. Савицкого к Новому году. Сегодня в картинную галерею были доставлены репродукции полотен знаменитого мастера. Необыкновенную выставку «Ван Гог. Симфония цвета» вы сможете увидеть с 28 декабря в главном корпусе картинной галереи.

Цена билетов:

Взрослый – 200 р.

Студенческий – 150 р.

Школьный, пенсионный – 130 р.

Гость|27.12.2016 10:41|

Шилов! А ты чо мышей не ловишь? Выставил бы в своем медвежатнике шедевры Босха и стриг бабосы.

Гость|27.12.2016 10:43|

Ван Гог- именно такой подарок сделала городу Пензенская областная картинная галерея им.К.А. Савицкого к Новому году))))))

А с родственниками . Ван Гога коммерческая акция согласована?

Гость|27.12.2016 10:44|

Они эти "шедевры" в Пензу и привезли

Гость|27.12.2016 10:51|

Ван-Гог за 130-150 ре...Очуметь!

Имя: Гость
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