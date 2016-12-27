27.12.2016 | 09:39

В понедельник, 26 декабря, в областную картинную имени К. А. Савицкого доставили репродукции полотен знаменитого нидерландского художника Винсента Ван Гога. Выставка должна стать новогодним подарком для пензенских любителей изобразительного искусства.

Экспозиция «Ван Гог. Симфония цвета» начнет работать в среду, 28 декабря, в главном корпусе картинной галереи. В числе работ, которые можно будет увидеть, - «Красные виноградники в Арле».

«Октябрьским вечером 1888 года Ван Гог возвращался после усердной работы на пленэре. По пути домой художник увидел заходящее солнце, которое своими лучами осветило ближайший виноградник, превратив листья в бушующее красное пламя, а людей и землю вокруг в фиолетовые и синие точки. Небо было совершенно желтым. Увиденное сильно поразило воображение Ван Гога. Художник остановился, чтобы запечатлеть тот миг. Всего лишь за месяц Ван Гог написал одну из своих известнейших картин, которую критики не приняли, посчитав ее неестественной», - сообщается на сайте «Музеи Пензенской области».

В настоящее время оригинал картины находится в России, в собрании ГМИИ имени А. С. Пушкина.