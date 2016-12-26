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Культура | В краеведческий музей вернулась икона «Нечаянная Радость»

26.12.2016|10:11
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В фонды Пензенского краеведческого музея после реставрации вернулась икона «Нечаянная Радость», написанная во второй половине ХIХ века. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Реставрация была проведена в рамках федеральной целевой программы «Культура России» на 2016 год. Над иконой работал один из мастеров Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.

«По ФЦП «Культура России» мы работаем с 2007 года. За это время был отреставрирован 21 раритет. Все эти работы проводились в мастерских Научно-исследовательского реставрационного центра «НИРЦ» (г. Москва), которым руководит реставратор высшей категории И. Д. Смирнова», - сообщили представители музея.

В числе отреставрированных раритетов - головные уборы и украшения мордвы, русских, чувашей, головной убор, мундир, ботфорты, панталоны офицера Отечественной войны 1812 года, дамское пальто ротонда и мужской пиджак визитка, икона «Успение Пресвятой Богородицы» и антиминс начала ХIХ века.

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Гость|26.12.2016 11:01|

penzainform.ru писал(a):

Отечественной войны 1812 года,
Была ли эта война???

Гость|26.12.2016 11:03|

Надо здание передать под Храм.

Имя: Гость
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