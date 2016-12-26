26.12.2016 | 10:11

В фонды Пензенского краеведческого музея после реставрации вернулась икона «Нечаянная Радость», написанная во второй половине ХIХ века. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Реставрация была проведена в рамках федеральной целевой программы «Культура России» на 2016 год. Над иконой работал один из мастеров Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.

«По ФЦП «Культура России» мы работаем с 2007 года. За это время был отреставрирован 21 раритет. Все эти работы проводились в мастерских Научно-исследовательского реставрационного центра «НИРЦ» (г. Москва), которым руководит реставратор высшей категории И. Д. Смирнова», - сообщили представители музея.

В числе отреставрированных раритетов - головные уборы и украшения мордвы, русских, чувашей, головной убор, мундир, ботфорты, панталоны офицера Отечественной войны 1812 года, дамское пальто ротонда и мужской пиджак визитка, икона «Успение Пресвятой Богородицы» и антиминс начала ХIХ века.