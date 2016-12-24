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Культура | В Пензе прошли соревнования по брейкингу и хип-хопу

24.12.2016|17:26
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В Пензе прошли соревнования по брейкингу и хип-хопу. Для участников это не просто танцы, а целая культура, в которой главное - движение и общение.

Танцевальные батлы организаторы решили провести по интересной системе, согласно которой команды складываются из двух человек методом жеребьевки. Задача - перетанцевать соперников. Проигравший вылетает.

«Оцениваются техника, артистичность, музыкальность», - уточнил организатор соревнований Артем Бачинин.

Турнир собрал большое количество не только взрослых, опытных танцоров, но и самых юных, пока еще начинающих любителей брейкинга и хип-хопа.

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