24.12.2016 | 17:26

В Пензе прошли соревнования по брейкингу и хип-хопу. Для участников это не просто танцы, а целая культура, в которой главное - движение и общение.

Танцевальные батлы организаторы решили провести по интересной системе, согласно которой команды складываются из двух человек методом жеребьевки. Задача - перетанцевать соперников. Проигравший вылетает.

«Оцениваются техника, артистичность, музыкальность», - уточнил организатор соревнований Артем Бачинин.

Турнир собрал большое количество не только взрослых, опытных танцоров, но и самых юных, пока еще начинающих любителей брейкинга и хип-хопа.