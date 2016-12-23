23.12.2016 | 15:58

Девятый фестиваль имени Ивана Мозжухина «Мужская роль» завершился. Этот человек прославил Сурский край на весь мир, став в начале XX века звездой немого кино.

В нашем городе интерес к российским фильмам растет с каждым годом. В течение четырех фестивальных дней пензенцы увидели 15 художественных и документальных картин. Их посмотрели почти 4 000 человек.

«Наш кинематограф - настоящий, живой, наполненный русской культурой, замечательными героями», - подчеркнула президент кинофестиваля «Мужская роль» Светлана Старостина.

Главного приза за лучшую мужскую роль удостоился народный артист России Алексей Гуськов. Правда, он не смог приехать на церемонию награждения из-за плотного гастрольного графика.

После церемонии закрытия кинофестиваля пензенцы насладились игрой Алексея Гуськова в фильме «Находка».