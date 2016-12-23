Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|24 дек 2016|18:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-3oC
Завтра | Облачно |

  66.56 $ 63.95 — курс продажи

  61.26 $ 58.60 — курс покупки

  66.56  |  $  63.95
 

Культура | В Пензе завершился кинофестиваль имени Ивана Мозжухина «Мужская роль»

23.12.2016|15:58
Печать

Девятый фестиваль имени Ивана Мозжухина «Мужская роль» завершился. Этот человек прославил Сурский край на весь мир, став в начале XX века звездой немого кино.

В нашем городе интерес к российским фильмам растет с каждым годом. В течение четырех фестивальных дней пензенцы увидели 15 художественных и документальных картин. Их посмотрели почти 4 000 человек.

«Наш кинематограф - настоящий, живой, наполненный русской культурой, замечательными героями», - подчеркнула президент кинофестиваля «Мужская роль» Светлана Старостина.

Главного приза за лучшую мужскую роль удостоился народный артист России Алексей Гуськов. Правда, он не смог приехать на церемонию награждения из-за плотного гастрольного графика.

После церемонии закрытия кинофестиваля пензенцы насладились игрой Алексея Гуськова в фильме «Находка».

0
0
0
0
Гость|23.12.2016 19:23|

Интересно, этот фестиваль хоть на 1% окупается? И вообще какой смысл показывать фильмы, которые уже давно вышли и в прокате, и на телеэкране?

Гость|23.12.2016 19:40|

Гость писал(a):

Интересно, этот фестиваль хоть на 1% окупается?
Сами как думаете? Билеты бесплатные. Залы на показах в лучшем случае полупустые. В прессе никакого резонанса. У актеров "награда" никак не котируется, вон Гуськов тупо не приехал на церемонию вручения. Не фестиваль, а одно название. Когда нефть была за 100 рублей, еще можно было на эту забаву чуток денег из бюджет пожертвовать. Но сейчас, когда в стране полная ж*, спускать деньги на подобные бессмысленные акции - это преступление

Гость|24.12.2016 09:40|

Огромное спасибо организаторам! Ждем следующий фестиваль!

Гость|24.12.2016 13:32|

Залы "пустые"? За неделю до фестиваля в "Вышке" билетов не было!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!