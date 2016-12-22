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Культура | В Пензе открылся ежегодный форум «Ковчег сказок»

22.12.2016|17:45
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Более 100 воспитанников детских домов и интернатов Пензенской области приняли участие в творческом форуме «Ковчег сказок», который в этом году посвятили произведениям Шарля Перро.

«Мы приготовили танцы, стихи, песни. Отрепетировали сказки», - рассказали воспитанницы Неверкинской школы-интерната.

В первый день форума студенты Пензенского госуниверситета провели для ребят викторины, развивающие игры и мастер-классы. Завтра детей ждет сказочный бал-маскарад в Губернаторском доме.

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Гость|22.12.2016 19:22|

Зачем открывать он тута давно чем дальше тем страшнее

Гость|22.12.2016 19:23|

А ящик ПАНДОРЫ не прихватили?

Имя: Гость
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