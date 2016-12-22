22.12.2016 | 17:45

Более 100 воспитанников детских домов и интернатов Пензенской области приняли участие в творческом форуме «Ковчег сказок», который в этом году посвятили произведениям Шарля Перро.

«Мы приготовили танцы, стихи, песни. Отрепетировали сказки», - рассказали воспитанницы Неверкинской школы-интерната.

В первый день форума студенты Пензенского госуниверситета провели для ребят викторины, развивающие игры и мастер-классы. Завтра детей ждет сказочный бал-маскарад в Губернаторском доме.