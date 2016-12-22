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Культура | Студентка художественного училища представила персональную выставку

22.12.2016|18:22
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Студентка Пензенского художественного училища Ольга Цветаева представила свою первую персональную выставку рисунков. Девушка не волновалась, так как угодить в искусстве каждому просто невозможно. Творческие замечания Ольга принимает лишь от своих родителей, кстати, тоже художников.

«Они что-то критикуют, какие-то технические моменты, причем всегда по делу», - отметила она.

В наш город Ольга Цветаева приехала из Самары. Девушка предпочитает рисовать портреты, хотя в последнее время ее заинтересовали комиксы. Всего на этой выставке было представлено 40 картин. Некоторые из них можно купить.

«Есть работы, которые для меня особенно важны. Их я не продаю», - отметила Ольга.

Атмосферу таинственности на вернисаже создавали известные в Пензе музыканты Михаил Котов и Павел Маврин.

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Гость|22.12.2016 21:44|

Это вы называете картинами ???? Да бог с вами !

Гость|22.12.2016 22:44|

penzainform.ru писал(a):

хотя в последнее время ее заинтересовали комиксы.
Вот и не лезь в живопись!И не умничай!

Гость|22.12.2016 23:22|

С такими картинами только одна дорога- к Застрожному

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