22.12.2016 | 18:22

Студентка Пензенского художественного училища Ольга Цветаева представила свою первую персональную выставку рисунков. Девушка не волновалась, так как угодить в искусстве каждому просто невозможно. Творческие замечания Ольга принимает лишь от своих родителей, кстати, тоже художников.

«Они что-то критикуют, какие-то технические моменты, причем всегда по делу», - отметила она.

В наш город Ольга Цветаева приехала из Самары. Девушка предпочитает рисовать портреты, хотя в последнее время ее заинтересовали комиксы. Всего на этой выставке было представлено 40 картин. Некоторые из них можно купить.

«Есть работы, которые для меня особенно важны. Их я не продаю», - отметила Ольга.

Атмосферу таинственности на вернисаже создавали известные в Пензе музыканты Михаил Котов и Павел Маврин.