Студентка Пензенского художественного училища Ольга Цветаева представила свою первую персональную выставку рисунков. Девушка не волновалась, так как угодить в искусстве каждому просто невозможно. Творческие замечания Ольга принимает лишь от своих родителей, кстати, тоже художников.
«Они что-то критикуют, какие-то технические моменты, причем всегда по делу», - отметила она.
В наш город Ольга Цветаева приехала из Самары. Девушка предпочитает рисовать портреты, хотя в последнее время ее заинтересовали комиксы. Всего на этой выставке было представлено 40 картин. Некоторые из них можно купить.
«Есть работы, которые для меня особенно важны. Их я не продаю», - отметила Ольга.
Атмосферу таинственности на вернисаже создавали известные в Пензе музыканты Михаил Котов и Павел Маврин.
Это вы называете картинами ???? Да бог с вами !