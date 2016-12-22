22.12.2016 | 15:58

В предновогодние дни Пензенский драматический театр приглашает желающих на танцевальные вечера.

«В этом году мы задумали провести бал в стиле ретро, который посвящен Году кино. Сценарий будет построен на основе трех фильмов. Это «Ирония судьбы», «Чародеи» и «Карнавальная ночь». Станем петь, танцевать, веселиться», - рассказал артист Пензенского драматического театра Владислав Матюкин.

Организаторы обещают, что атмосфера на вечерах будет доброй и непринужденной. Маскарадные костюмы приветствуются. А комплексы желательно оставить дома.

«Многие думают, что у нас есть возрастные ограничения. Нет! Рады будем всем: и тем, кому 15-20 лет, и тем кому 90», - подчеркнул Владислав Матюкин.

Танцевальные вечера пройдут в драматическом театре 28, 29 и 30 декабря в 19:00.