Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|23 дек 2016|00:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-1oC
Завтра | Облачно |

  66.29 $ 63.56 — курс продажи

  60.99 $ 58.21 — курс покупки

  66.29  |  $  63.56
 

Культура | Драматический театр приглашает пензенцев на бал

22.12.2016|15:58
Печать

В предновогодние дни Пензенский драматический театр приглашает желающих на танцевальные вечера.

«В этом году мы задумали провести бал в стиле ретро, который посвящен Году кино. Сценарий будет построен на основе трех фильмов. Это «Ирония судьбы», «Чародеи» и «Карнавальная ночь». Станем петь, танцевать, веселиться», - рассказал артист Пензенского драматического театра Владислав Матюкин.

Организаторы обещают, что атмосфера на вечерах будет доброй и непринужденной. Маскарадные костюмы приветствуются. А комплексы желательно оставить дома.

«Многие думают, что у нас есть возрастные ограничения. Нет! Рады будем всем: и тем, кому 15-20 лет, и тем кому 90», - подчеркнул Владислав Матюкин.

Танцевальные вечера пройдут в драматическом театре 28, 29 и 30 декабря в 19:00.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!