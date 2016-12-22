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Культура | 125-летию картинной галереи посвятили творческий конкурс

22.12.2016|15:14
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Профессиональные живописцы, воспитанники художественных школ, мастера прикладного творчества стали участниками конкурса «Позитивный взгляд на век с четвертью». Он был посвящен 125-летию картинной галереи и проходил на протяжении нескольких месяцев. За победу пензенцы боролись в четырех номинациях.

«Это «Живопись», «Графика», «Портрет», «Натюрморт», - перечислил директор картинной галереи Кирилл Застрожный.

Участникам от 7 до 70 лет. Изначально было 50 претендентов на победу, из них жюри отобрало 20 лучших. В числе финалистов супруги Борисовы. Их конкурсная работа - яйцо с видами Пензы.

«Захотелось сделать что-то необычное», - отметила Светлана Борисова.

«Качество Фаберже, но дешевле, - пошутил Владимир Борисов. - Кроме того, яйцо интереснее, на картину можно смотреть только с одной стороны».

Из произведений финалистов конкурса решено составить специальную выставку. Она будет открыта до середины января в Губернаторском доме.

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