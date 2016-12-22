22.12.2016 | 16:18

Работа над новогодним фильмом «Операция «Дед Мороз» подходит к концу. На площади между филармонией и киноконцертным залом сняли одну из последних сцен музыкальной истории. Там вместе с главным героем станцевали воспитанники театра эстрады «Провинция».

«Как только увидели Деда Мороза, сразу поняли, что все получится. На улице минус 20, отлично!» - отметил воспитанник театра «Провинция» Даниил Кирилко.

«Вечером потанцевать очень здорово! Настроение замечательное», - согласилась с ним юная танцовщица Диана Богонина.

Вместе со съемочной группой 11 канала зажигал и Максим Рудкевич. Он профессиональный пиротехник. Без ярких огней и салютов не обходится ни один Новый год, тем более киношный.

«Моя задача - нажать кнопки и запустить пиротехнический фонтан», - уточнил он.

11 канал в течение трех месяцев готовил для зрителей новогодний подарок - праздничный фильм. Сцены снимали в узнаваемых местах города. Задействовано было более сотни человек.

«Хочу всех пригласить к голубым экранам в новогоднюю ночь перед выступлениями губернатора и Президента. Будет весело!» - обратился к жителям области Дед Мороз.

Фильм начнется 31 декабря в 22:15.