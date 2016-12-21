21.12.2016 | 18:09

«Герои документального экрана» - обязательная часть программы кинофестиваля имени Ивана Мозжухина «Мужская роль».

«Такие фильмы имеют своего зрителя. Тем более что фестиваль проходит в девятый раз. Люди собираются, задают вопросы», - отметила организатор мероприятия Светлана Старостина.

Две ленты посвятили уходящему Году российского кино. Его трудно представить без таких ключевых фигур отечественного экрана, как Василий Шушкшин и Марлен Хуциев.

«В 2016 году было очень мало документальных картин. Поэтому закон перехода количества в качество сработал. Это две личности, которых в России будут любить всегда», - подчеркнула Светлана Старостина.