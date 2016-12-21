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Культура | В рамках фестиваля имени И. Мозжухина показали два документальных фильма

21.12.2016|18:09
Печать

«Герои документального экрана» - обязательная часть программы кинофестиваля имени Ивана Мозжухина «Мужская роль».

«Такие фильмы имеют своего зрителя. Тем более что фестиваль проходит в девятый раз. Люди собираются, задают вопросы», - отметила организатор мероприятия Светлана Старостина.

Две ленты посвятили уходящему Году российского кино. Его трудно представить без таких ключевых фигур отечественного экрана, как Василий Шушкшин и Марлен Хуциев.

«В 2016 году было очень мало документальных картин. Поэтому закон перехода количества в качество сработал. Это две личности, которых в России будут любить всегда», - подчеркнула Светлана Старостина.

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Гость|22.12.2016 02:39|

penzainform.ru писал(a):

Василий Шушкшин
хто это?

Гость|22.12.2016 13:00|

Организация фестиваля ужасная.Стыдно показывать ,когда в зале сидит десяток пожилых людей!

Имя: Гость
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