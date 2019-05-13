13.05.2019 | 09:31

В Пензенском районе 21-летний сельчанин напал на сожителя матери. 40-летнего мужчину доставили в больницу с серьезной травмой.

Инцидент произошел в селе Ермоловка, на Советской улице. Двое сельчан поссорились. Конфликт закончился тем, что старший мужчина получил удар топором по голове.

Агрессора задержали сотрудники полиции, в содеянном он признался.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.