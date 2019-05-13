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Криминал | В Пензенском районе 40-летнего мужчину покалечили топором

13.05.2019|09:31
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В Пензенском районе 21-летний сельчанин напал на сожителя матери. 40-летнего мужчину доставили в больницу с серьезной травмой.

Инцидент произошел в селе Ермоловка, на Советской улице. Двое сельчан поссорились. Конфликт закончился тем, что старший мужчина получил удар топором по голове.

Агрессора задержали сотрудники полиции, в содеянном он признался.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|13.05.2019 09:49|

Как не пьщие люди могут творить такое?

Гость|13.05.2019 09:55|

Привыкли руки к топорам,

Только иволга поет по вечерам

Гость|13.05.2019 10:00|

Бери топор руби хардкор

Гость|13.05.2019 10:08|

Ермоловка, да ещё улица Советская. Так вот сошлось. Явно бес попутал.

Гость|13.05.2019 10:40|

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

Имя: Гость
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