13.05.2019 | 18:01

В Пензе 17-летнего подростка подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Молодой горожанин начал заниматься продажей запрещенных веществ в апреле. Через Интернет он периодически получал информацию о тайниках, забирал закладку, расфасовывал ее на более мелкие партии и прятал их на территории города.

Сотрудники полиции задержали юношу на Ладожской улице. У него изъяли 1,94 грамма наркотика.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.