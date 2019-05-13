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Криминал | В Пензе мужчина и двое подростков задержаны по подозрению в краже

13.05.2019|09:07
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В понедельник, 13 мая, в 6:45 экипаж группы вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший улицы Пензы, получил ориентировку на розыск автомобиля и задержание подозреваемых в краже.

Росгвардейцы вместе с сотрудниками ДПС задержали разыскиваемый автомобиль на улице Старо-Черкасской.

В салоне находились три человека цыганской национальности - 41-летний мужчина и двое подростков. В машине стражи порядка обнаружили два аккумулятора, ранее похищенные с автомобиля ЗИЛ-133.

«Для дальнейшего разбирательства задержанные были доставлены в УМВД России по г. Пензе», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|13.05.2019 09:15|

помада,колготки, золото, наркотики, вот и до аккумуляторов добрались

Гость|13.05.2019 09:25|

penzainform.ru писал(a):

В салоне находились три человека цыганской национальности - 41-летний мужчина и двое подростков.
Да не может быть такого.

Гость|13.05.2019 09:26|

penzainform.ru писал(a):

В салоне находились три человека цыганской национальности - 41-летний мужчина и двое подростков
На помин барону крали или временное безвластие???

Гость|13.05.2019 09:26|

амнистировать в связи с внезапной смертью члена ЕРГость писал(a):

цыганской национальности

Гость|13.05.2019 09:41|

Зачем вы порядочных людей оговариваете!?

У них все работают!Покойный баро заверял.

Это наверное пришлые из индии или пакистана.

Наши этим не занимаются.Ну если только как тележки с "КОЛЛАЖа" и то у временное пользование...

Гость|13.05.2019 10:35|

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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