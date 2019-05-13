13.05.2019 | 09:07

В понедельник, 13 мая, в 6:45 экипаж группы вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший улицы Пензы, получил ориентировку на розыск автомобиля и задержание подозреваемых в краже.

Росгвардейцы вместе с сотрудниками ДПС задержали разыскиваемый автомобиль на улице Старо-Черкасской.

В салоне находились три человека цыганской национальности - 41-летний мужчина и двое подростков. В машине стражи порядка обнаружили два аккумулятора, ранее похищенные с автомобиля ЗИЛ-133.

«Для дальнейшего разбирательства задержанные были доставлены в УМВД России по г. Пензе», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.