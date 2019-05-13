13.05.2019 | 13:00

В Кузнецком районе подросток подозревается в краже с незаконным проникновением в жилище. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в феврале 2019 года тинейджеры, одному из которых было 12, другому - 14 лет, решили обокрасть пустующий дом. Убедившись, что их никто не видит, они выставили стекло из оконной рамы и влезли в жилище.

Их добычей стали приставка и пульт от телевизора, шуруповерт с двумя аккумуляторами и зарядным устройством, а также провода от бытовой техники, которые тинейджеры обрезали ножом.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

«Несовершеннолетний 2006 года рождения не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Будет решаться вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет в органы внутренних дел», - пояснила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.