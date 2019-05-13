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Криминал | Избивший жену житель Каменки встретил полицейских с ножом

13.05.2019|13:34
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24-летний житель Каменки, угрожавший ножом сотрудникам полиции, получил срок.

Дело было 28 февраля. Ночью правоохранители приехали на вызов в дом мужчины, который избил жену.

Как только люди в форме начали оформлять документы о побоях, хозяин схватил кухонный нож и принялся выпроваживать незваных гостей, попутно оскорбляя их. Он успокоился лишь тогда, когда один из полицейских достал табельное оружие.

За угрозу применения насилия в отношении представителей власти ранее судимому мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - уточнила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Что касается дела о нанесении побоев супруге, то оно было прекращено, так как стороны примирились.

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Гость|13.05.2019 13:40|

психов нужно лечить, а не в тюрьму сажать...

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