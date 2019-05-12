12.05.2019 | 11:46

39-летний житель Пензы поднял руку на росгвардейца и стал фигурантом уголовного дела, его возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Все произошло в доме на улице Циолковского, куда по сообщению о противоправных действиях мужчины прибыли представители вневедомственной охраны.

«Данный гражданин на законные требования сотрудников правоохранительных органов не реагировал, более того, он попытался скрыться. В результате его догнали в подъезде.

На третьем этаже, на лестничной площадке он применил насилие к одному из сотрудников правоохранительных органов: нанес не менее трех ударов руками и ногами в область головы и нижних конечностей», - рассказал заместитель руководителя СО по Октябрьскому району г. Пензы Максим Чинокалов.

Своей вины мужчина не признает. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж с применением насилия. За данный выпад в сторону представителя власти санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.