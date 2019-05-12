12.05.2019 | 12:26

Теперь им не до игрушек. Двое жителей Санкт-Петербурга были задержаны в Пензе и заключены под стражу. Они подозреваются в совершении серии хищений.

«В полицию с заявлением о краже обратился управляющий одного из сетевых магазинов по продаже цифровой техники, расположенного в Первомайском районе г. Пензы. Заявитель пояснил, что неизвестные похитили четыре игровые приставки», - сообщил начальник отдела уголовного розыска ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Владимир Блясов.

Злоумышленников удалось вычислить благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. А когда их нашли, выяснилось, что магазин был не единственным, где произошла кража.

«Четыре похищенные игровые приставки сотрудники полиции изъяли в ходе осмотра места происшествия в салоне автомашины, которую арендовал один из подозреваемых. Кроме того, пять игровых приставок полицейские изъяли в арендованной ими квартире в г. Пензе. Установлено, что две приставки подозреваемые похитили из магазина, расположенного в центре Пензы», - добавил Владимир Блясов.

Владельцев части из них уже удалось установить, полицейские разыскивают остальных.