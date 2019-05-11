11.05.2019 | 12:24

В Пензе раскрыта кража из сауны, расположенной на улице Измайлова. Злоумышленник забрался туда ночью через открытое окно на втором этаже.

Внимание вора привлек телевизор, который тот и решил унести с собой.

Прибывшие на место полицейские установили, что к преступлению причастен 33-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он во всем признался.

«По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.