Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|11 мая 2019|13:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
  73.09  |  $  65.23
 

Криминал | Открытое окно в сауне на улице Измайлова привлекло незваного гостя

11.05.2019|12:24
Печать

В Пензе раскрыта кража из сауны, расположенной на улице Измайлова. Злоумышленник забрался туда ночью через открытое окно на втором этаже.

Внимание вора привлек телевизор, который тот и решил унести с собой.

Прибывшие на место полицейские установили, что к преступлению причастен 33-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он во всем признался.

«По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!