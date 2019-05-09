Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|9 мая 2019|19:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
  73.09  |  $  65.23
 

Криминал | В Каменке мужчина лишился 30 тыс. рублей, пытаясь разобраться с долгами

09.05.2019|18:32
Печать

Хотел решить свои финансовые проблемы и только усугубил их. Мужчина намеревался взять кредит, чтобы с его помощью закрыть долги по текущим, которых у него накопилось слишком много. Так как в нескольких банках ему отказали, он обратился за помощью к гражданам, телефон которых нашел в объявлении на остановке общественного транспорта в Каменке.

Текст гласил, что некая фирма поможет получить ссуду. Как выяснилось, за услугу нужно было заплатить 30 000 рублей.

«Я повелся на их разговоры. Пришлось снимать деньги и переводить на счет. Сказали, два-три дня, они приедут и поедем в банк уже», - рассказал потерпевший Геннадий Громов.

Однако ни спустя это время, ни позже псевдопомощники так и не объявились, да и на телефон не отвечали.

«Тут я запаниковал и обратился в органы», - добавил мужчина.

Полицейские злоумышленников вычислили. Ими оказались 25-летняя ранее судимая за мошенничество жительница Пензы и ее знакомый.

«После того как деньги поступили на счет, подозреваемая сняла их и распорядилась по своему усмотрению», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

За содеянное ей грозит до пяти лет тюрьмы. А жителю Каменки, судя по всему, придется решать свои финансовые проблемы самостоятельно.

0
0
0
0
 
Гость|09.05.2019 19:05|

Хапнула подруга.30000:5:12=500 за рубликов в месяц сидеть будет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!