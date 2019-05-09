09.05.2019 | 18:32

Хотел решить свои финансовые проблемы и только усугубил их. Мужчина намеревался взять кредит, чтобы с его помощью закрыть долги по текущим, которых у него накопилось слишком много. Так как в нескольких банках ему отказали, он обратился за помощью к гражданам, телефон которых нашел в объявлении на остановке общественного транспорта в Каменке.

Текст гласил, что некая фирма поможет получить ссуду. Как выяснилось, за услугу нужно было заплатить 30 000 рублей.

«Я повелся на их разговоры. Пришлось снимать деньги и переводить на счет. Сказали, два-три дня, они приедут и поедем в банк уже», - рассказал потерпевший Геннадий Громов.

Однако ни спустя это время, ни позже псевдопомощники так и не объявились, да и на телефон не отвечали.

«Тут я запаниковал и обратился в органы», - добавил мужчина.

Полицейские злоумышленников вычислили. Ими оказались 25-летняя ранее судимая за мошенничество жительница Пензы и ее знакомый.

«После того как деньги поступили на счет, подозреваемая сняла их и распорядилась по своему усмотрению», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

За содеянное ей грозит до пяти лет тюрьмы. А жителю Каменки, судя по всему, придется решать свои финансовые проблемы самостоятельно.