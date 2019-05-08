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Криминал | Жительница Пензы получила удар ножом от родного брата

08.05.2019|10:32
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В понедельник, 6 мая, в полицию позвонила перепуганная пензячка, проживающая на улице Ерик. Она кричала, что пьяный брат ударил ее ножом.

К дому немедленно подъехал ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Дверь открыла хозяйка, которая рассказала о произошедшем.

По ее словам, между ней и братом разгорелась ссора. Мужчина схватил кухонный нож и вонзил ей в бедро.

Росгвардейцы вызвали бригаду скорой помощи. Осмотрев жертву агрессии, медики госпитализировали ее.

«30-летнего подозреваемого задержали на месте и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|08.05.2019 10:47|

на все воля божья!

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