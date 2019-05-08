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Криминал | Полицейские разыскивают проживающего на Шуисте Алексея Чурдалева

08.05.2019|10:57
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В Пензе полиция разыскивает подозреваемого в краже 30-летнего Алексея Игоревича Чурдалева.

«Уголовное дело возбуждено по факту хищения 12 марта мобильного телефона, оставленного без присмотра на лестничной площадке дома на улице Чаадаева», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Алексею Чурдалеву на вид 30 лет, у него плотное телосложение и рост 172 см. По информации правоохранительных органов, мужчина может скрываться в Ульяновской или Самарской области.

Всех, у кого есть сведения о возможном местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 8 (8412) 490-144 (дежурная часть), 598-031, 598-052, 8 (904) 265-97-35 (уголовный розыск).

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Гость|08.05.2019 11:15|

penzainform.ru писал(a):

оставленного без присмотра на лестничной площадке
Супер кража.

Гость|08.05.2019 11:20|

Лёша, как же так? Как же так, Лёша!

Гость|08.05.2019 11:22|

на лестничной площадке без присмотра это называется нашел. на его месте я бы в суд подал за незаконную публикацию . сейчас серийных воров и то скрывают лица в новостях, а тут просто подозреваемого в том что он нашел телефон и сразу выложили.

Гость|08.05.2019 11:23|

Прямо типичное лицо района Шуист!!

Гость|08.05.2019 11:25|

Хищение мобильного телефона оставленного без присмотра, на пожизненное его! За кражу ресурсов и бюджета под присмотром, на канары всех!

Имя: Гость
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