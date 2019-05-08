08.05.2019 | 10:57

В Пензе полиция разыскивает подозреваемого в краже 30-летнего Алексея Игоревича Чурдалева.

«Уголовное дело возбуждено по факту хищения 12 марта мобильного телефона, оставленного без присмотра на лестничной площадке дома на улице Чаадаева», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Алексею Чурдалеву на вид 30 лет, у него плотное телосложение и рост 172 см. По информации правоохранительных органов, мужчина может скрываться в Ульяновской или Самарской области.

Всех, у кого есть сведения о возможном местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 8 (8412) 490-144 (дежурная часть), 598-031, 598-052, 8 (904) 265-97-35 (уголовный розыск).