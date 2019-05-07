07.05.2019 | 18:26

В Пензе суд вынес приговор доценту кафедры ПГУ. Женщина получила в виде взяток более 100 000 рублей.

В мае 2018 года к ней обратилась бывшая студентка и попросила за вознаграждение поставить зачет шестерым учащимся вуза без проверки знаний. За услугу доценту перевели на банковскую карту 21 000 рублей.

Таким же образом ей дали еще несколько взяток. В декабре 2018-го баланс пополнился на 7 000 рублей за фиктивную защиту курсовой, а в январе 2019 года – на 20 000 рублей за «сдачу» зачета тремя студентами.

В том же месяце за желанное «зачтено» 11 учащихся ПГУ заплатили доценту 60 000 рублей.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей и лишения права заниматься преподавательской деятельностью сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.