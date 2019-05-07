07.05.2019 | 11:04

Пензенцев предупредили о новом способе мошенничества, направленном на работников школ. Обманщики начали звонить в образовательные организации и представляться сотрудниками правоохранительных органов.

«6 мая в 11:20 на рабочий телефон директора одной из школ Пензы позвонил неизвестный. Он представился начальником городской полиции, сказал, что школа участвует в проекте по обучению детей правилам дорожного движения и для этого необходимо забрать обучающий материал в региональном управлении ГИБДД», - рассказали в пресс-службе областного УМВД РФ.

Руководительница отправила по названному адресу хозработника. Когда тот решил лично созвониться с «полицейским», чтобы уточнить информацию, его попросили положить деньги на баланс семи телефонов. Мужчина перечислил 32 000 рублей, а после понял, что его обманули.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - резюмировали в пресс-службе.