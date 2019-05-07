Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|7 мая 2019|12:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
  73.08  |  $  65.22
 

Криминал | В Пензе мошенники начали атаковать работников школ

07.05.2019|11:04
Печать

Пензенцев предупредили о новом способе мошенничества, направленном на работников школ. Обманщики начали звонить в образовательные организации и представляться сотрудниками правоохранительных органов.

«6 мая в 11:20 на рабочий телефон директора одной из школ Пензы позвонил неизвестный. Он представился начальником городской полиции, сказал, что школа участвует в проекте по обучению детей правилам дорожного движения и для этого необходимо забрать обучающий материал в региональном управлении ГИБДД», - рассказали в пресс-службе областного УМВД РФ.

Руководительница отправила по названному адресу хозработника. Когда тот решил лично созвониться с «полицейским», чтобы уточнить информацию, его попросили положить деньги на баланс семи телефонов. Мужчина перечислил 32 000 рублей, а после понял, что его обманули.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - резюмировали в пресс-службе.

0
0
0
0
 
Гость|07.05.2019 11:13|

На зоне развлекаются.

Гость|07.05.2019 11:13|

penzainform.ru писал(a):

его попросили положить деньги на баланс семи телефонов. Мужчина перечислил 32 000 рублей, а после понял, что его обманули.
как можно жить таким идиотом?

Гость|07.05.2019 11:43|

принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления

---

Да какое же это преступление?! Это искусство!

Респект всем мошенникам!

Гость|07.05.2019 11:48|

Ну так то да каждый зарабатывает как может и какое тут может быть мошенничество тебя попросили ты мог перечислить а мог не перечислять.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!