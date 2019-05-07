Жителю Пензы, получившему на почте посылку с анаболиками, пришлось тут же с ней расстаться. Бандероль из Беларуси забрали таможенники.
Внутри они нашли 100 таблеток массой 9,9 грамма и флакон объемом 10 мл, весивший 9,1 грамма, и отправили все это на экспертизу.
«Изъятый материал содержал в своем составе сильнодействующие вещества, в отношении которых применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в Саратовской таможне.
По факту контрабанды возбудили уголовное дело.
Японцы придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить его от пыли, грязи и царапин с водоотталкивающим эффектом. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая, я свою больше месяца не мыл. вот убедитесь сам затестил ----
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