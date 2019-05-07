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Криминал | Таможенники отняли у пензенца бандероль на почте

07.05.2019|11:39
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Жителю Пензы, получившему на почте посылку с анаболиками, пришлось тут же с ней расстаться. Бандероль из Беларуси забрали таможенники.

Внутри они нашли 100 таблеток массой 9,9 грамма и флакон объемом 10 мл, весивший 9,1 грамма, и отправили все это на экспертизу.

«Изъятый материал содержал в своем составе сильнодействующие вещества, в отношении которых применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в Саратовской таможне.

По факту контрабанды возбудили уголовное дело.

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Гость|07.05.2019 12:31|

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