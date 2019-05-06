06.05.2019 | 17:31

39-летнего жителя Башмаковского района обвиняют в покушении на убийство бывшей жены. 32-летнюю женщину доставили в больницу с множеством ранений.

Инцидент произошел 1 мая в поселке Спиртзавод. Мужчина приехал навестить свою несовершеннолетнюю дочь. Встречу он решил отметить распитием спиртного.

Разгоряченный алкоголем, сельчанин поссорился с бывшей супругой. В пылу гнева он схватил отвертку и несколько раз ударил ей женщину по голове и телу. Когда инструмент сломался, в ход пошел нож. Им он нанес жертве ранения в спину. Мать пострадавшей, тоже находившаяся в доме, остановить агрессора не смогла.

Истекающей кровью сельчанке удалось вырваться и выбежать за дверь.

«Мужчина задержан. Судом удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Татьяна Махницкая.