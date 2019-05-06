06.05.2019 | 18:23

В Пензе возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка и его 18-летнего друга. Горожан подозревают в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере.

Как установило следствие, приятели начали заниматься продажей запрещенных средств весной текущего года. Через Интернет молодые люди получали информацию о местах закладок и забирали оттуда «товар». Разделив его на более мелкие партии, пензенцы оборудовали тайники на территории Октябрьского района.

Горожан задержали на улице Черняховского и изъяли запрещенное средство массой не меньше 0,48 грамма.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.