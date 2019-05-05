05.05.2019 | 10:43

36-летняя жительница Нижнего Ломова перевела мошеннице 161 000 рублей - таким образом она рассчитывала получить кредит на 500 000.

Оформить заем женщина решила через Интернет. Она оставила заявку на одном из сайтов, и через некоторое время ей на мобильный позвонила неизвестная, которая представилась кредитным специалистом.

«Специалист» заявила, что для получения займа нужно перечислить на расчетный счет 101 000 рублей. Доверчивая жительница Нижнего Ломова отправила деньги.

После этого незнакомка снова ей позвонила и с сожалением сообщила, что банк отказывается давать кредит. Но деньги якобы можно получить в другом, для чего необходимо оформить его кредитную карту.

Жертва мошенницы выполнила и это указание.

«Еще три дня спустя гражданке снова позвонила неизвестная и сказала, что для осуществления пропускного лимита по лицевому счету требуется перечислить деньги на расчетный счет, который она укажет. Заявительница перевела 60 000 рублей», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Наконец поняв, что ее обманули, женщина пошла в полицию. Там начали проверку по факту мошенничества.