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Криминал | Мошенница вытянула из жительницы Нижнего Ломова 161 000 рублей

05.05.2019|10:43
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36-летняя жительница Нижнего Ломова перевела мошеннице 161 000 рублей - таким образом она рассчитывала получить кредит на 500 000.

Оформить заем женщина решила через Интернет. Она оставила заявку на одном из сайтов, и через некоторое время ей на мобильный позвонила неизвестная, которая представилась кредитным специалистом.

«Специалист» заявила, что для получения займа нужно перечислить на расчетный счет 101 000 рублей. Доверчивая жительница Нижнего Ломова отправила деньги.

После этого незнакомка снова ей позвонила и с сожалением сообщила, что банк отказывается давать кредит. Но деньги якобы можно получить в другом, для чего необходимо оформить его кредитную карту.

Жертва мошенницы выполнила и это указание.

«Еще три дня спустя гражданке снова позвонила неизвестная и сказала, что для осуществления пропускного лимита по лицевому счету требуется перечислить деньги на расчетный счет, который она укажет. Заявительница перевела 60 000 рублей», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Наконец поняв, что ее обманули, женщина пошла в полицию. Там начали проверку по факту мошенничества.

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Гость|05.05.2019 10:59|

У неё лишних денег до хрена,а она кредит берёт.

Гость|05.05.2019 11:38|

Как!? Ну как для получения кредита ещё нужно заплатить?! Люди в школе не учились что-ли?

Гость|05.05.2019 12:08|

Прям из жительницы вытащила?

Гость|05.05.2019 12:09|

Сильно тянула? Жительнице не больно было?

Гость|05.05.2019 12:22|

Сейчас кто нибудь обязательно напишет, что лучше быб она эти деньжищщи отдала внукам на пиво, на новую старую машину, на девок и т.д.

Гость|05.05.2019 13:29|

Когда тянуть не из кого.. Обычно ленивые деваньки берут для этих целей мужей в упряжку.

Имя: Гость
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