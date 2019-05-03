03.05.2019 | 16:43

Бдительные жители Арбекова сообщили в полицию о том, что в районе улиц Рахманинова и Тернопольской двое неизвестных что-то ищут. У молодых людей было обнаружено и изъято наркотическое средство «скорость».

«В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что данные закладки сделала 18-летняя гражданка Белоруссии, которая прибыла специально в наш регион для распространения наркотиков синтетического типа», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Девушку задержали, а из незаконного оборота изъяли еще 10 тайников с запрещенными препаратами, приготовленными для дальнейшего сбыта на территории города. Гостья Пензы находится под стражей.

«Если вам известны сведения о фактах незаконного оборота наркотиков, вы можете их сообщить по номеру телефона горячей линии УМВД России по Пензенской области 59-10-10», - добавил Алексей Власов.